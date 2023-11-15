Трудности с согласованием бюджета США назвали новой нормой

Политолог Бышок назвал трудности с согласованием бюджета новой нормой США

Трудности с согласованием бюджета стали новой нормой американской внутренней политики, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия того, что Палата представителей США утвердила проект государственного финансирования без помощи Украине и Израилю.

Это не первый и не второй год, когда происходит такая история, когда они не могут договориться о бюджете на следующий год и, соответственно, вводятся такие временные меры. Это такая же новая норма, как подготовка к импичменту Станислав Бышок кандидат политических наук

«Это ничем особым не грозит, максимум это грозит тем, что некоторые бюджетники получат свои деньги на пару недель позже, чем они должны получить. Что касается отсутствия сейчас согласования по помощи Израилю и Украине, дело в том, что, когда речь идет о функционировании государства на временном бюджете, там некоторые траты просто отсутствуют. Это не значит, что их потом не будет, просто их нет во время этого периода несогласования. В качестве примера можно привести работу какой-то программы в режиме сна — она есть, но не все там работает. Это такая игра нервов, потому что обе команды в итоге придут к соглашению, бюджет будет и все получат те деньги, которые им причитаются», — объяснил он.

При этом споры разных политических сил вполне могут привести к тому, что правительство приостановит свою работу, отметил Станислав Бышок.

«Шатдаун вполне может быть. Это просто временное прекращение работы некоторых нежизненно важных бюджетных учреждений. Шатдаун — это временный переход в режим сна, но через некоторое время государство проснется», — заключил политолог.

Палата представителей США одобрила временный двухэтапный законопроект о бюджете. Согласно ему, часть государственных программ профинансируют до 19 января, вторую — до 2 февраля. В документ, разработанный спикером палаты Майком Джонсоном, не включили финансовую и военную помощь Израилю и Украине. Теперь его должен рассмотреть Сенат.

Процедуру необходимо завершить до окончания срока действия предыдущего бюджета 17 ноября, иначе в США произойдет шатдаун и большая часть федерального правительства приостановит работу.

Как сообщил телеканал CNN, президент США Джо Байден подпишет законопроект о государственном финансировании без пунктов о помощи Украине и Израилю в том случае, если его примет Сенат.