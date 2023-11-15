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23:21, 15 ноября 2023Мир

В Госдепе заявили о необходимости вывода российских миротворцев из Карабаха

Госдеп: США считают необходимым вывод российских миротворцев из Карабаха

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США нужно добиться ухода российского миротворческого контингента из Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно добиться ухода российских миротворцев по истечении их пятилетнего контракта», — заявил он во время заседания в комитете палаты представителей.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что формально российские миротворцы будут находиться в Нагорном Карабахе до ноября 2025 года. Он пообещал, что в ближайшее время обсудит с партнерами вопросы пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры по поводу российских миротворцев в Нагорном Карабахе с Арменией не ведутся, так как это территория Азербайджана. Он добавил, что это признается премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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      Екатерина Подвигина
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