В Израиле ответили на обвинения в атаке на больницу в Газе

Представитель ЦАХАЛ заявил, что на территории «Аш-Шифы» не было боевых действий

На территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа не было боевых действий. Так ответил на обвинения в атаке на больницу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Reuters.

По его словам, после ночного прибытия израильских военнослужащих на территорию больницы никаких боевых действий не происходило, а также не было никаких столкновений с медицинским персоналом и пациентами. Он также заявил, что в ходе рейда ЦАХАЛ обнаружил оружие и «террористическую инфраструктуру» на территории больницы.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о доставке гуманитарной помощи к больнице. В подтверждении представители израильских сил прикрепили соответствующее видео.

Утром 15 ноября ЦАХАЛ открыл огонь по больнице «Аш-Шифа». Почти 9 тысяч человек, включая пациентов и раненых, находятся на территории медицинского комплекса, сообщила пресс-служба властей анклава.