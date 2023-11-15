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14:25, 15 ноября 2023Россия

В Петербурге ребенок оказался в больнице после хоррор-квеста

В Петербурге 11-летний мальчик попал в больницу после хоррор-квеста

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 11-летний ребенок оказался в больнице после того, как получил травму на хоррор-квесте. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, один из актеров хоррор-квеста ударил по голове 11-летнего ребенка и попал в висок. «Через час мальчик прибыл в лечебное учреждение, где его госпитализировали», — уточнил собеседник.

Прокуратура Петербурга в Telegram-канале уточнила, что после случившегося начата проверка.

Ранее в Москве 16-летний подросток попал в больницу с гематомами после прохождения квеста. Девятиклассник вместе со сверстниками участвовал в игре. Вернувшись домой, юноша пожаловался отцу на то, что ведущие квеста толкали и били их.

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      Анастасия Шейкина
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