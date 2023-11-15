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15:28, 15 ноября 2023Мир

В Польше заявили о тяжелой ситуации ВСУ на фронте

Польский экс-генерал Пацек: ВСУ находятся в очень тяжелой ситуации

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в очень тяжелой ситуации из-за большого количества потерь на фронте, нехватки обученных солдат и боеприпасов. Об этом заявил генерал-майор в отставке из Польши Богуслав Пацек, сообщает РИА Новости.

«Украинцы не называют количество потерь, но согласно моим источникам, их очень много. Давайте будем честны, Украина находится в очень тяжелой ситуации», — сказал он.

Экс-генерал отметил, что конфликт затягивают и у ВСУ опускаются руки и причиной этому является отсутствие в армии обученных должным образом солдат. Кроме того, по его словам, немаловажную роль играет и то, что сейчас внимание Запада уже приковано к Ближнему востоку, а между президентом Украины Владимиром Зеленским и его генералами возник раскол.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что США и Британия ищут кандидата на пост президента Украины. Однако стороны разошлись во мнениях о новом украинском лидере, так как Британия поддерживает генерала Валерия Залужного, а ЦРУ — Зеленского.

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      Дарья Балацкая
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