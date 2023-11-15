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13:02, 15 ноября 2023Мир

В США заявили о поиске Британией нового президента для Украины

Джонсон: США и Британия разошлись во мнениях о новом президенте для Украины
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Syriana Analysis / YouTube

США и Британия разошлись во мнениях о новом президенте для Украины. Лондон начал поиск нового кандидата на президентское кресло в Киеве. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала Залужного. ЦРУ выступает за [президента Украины Владимира] Зеленского», — рассказал он.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, структура власти на Украине полностью разрушена в условиях чисток, инициированных Зеленским в командовании Вооруженных сил Украины.

Ранее Джонсон заявил, что по итогам специальной военной операции (СВО) Украина может потерять Харьков и Одессу. «Россия открыта к переговорам, но на своих условиях. Москва получит то, что хочет, и заставит заплатить Украину высокую цену. Я думаю, что это может включать Одессу и Харьков», — сказал экс-разведчик.

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      Виктория Кондратьева
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