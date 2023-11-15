В России поставили под сомнение рекордную температуру в Рио-де-Жанейро

Синоптик Леус усомнился в температуре в 58,5 градуса Цельсия в Рио-де-Жанейро

Информация о том, что 14 ноября температура воздуха в бразильском Рио-де-Жанейро достигла рекордных 58,5 градуса Цельсия, не соответствует действительности, считает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Таким мнением он поделился у себя в Telegram-канале.

Синоптик заявил, что, по данным метеостанций, температура воздуха ни в самом городе, ни в двух расположенных рядом аэропортах не поднималась выше 35 градусов Цельсия. Леус предположил, что 58,5 градуса — это так называемая «ощущаемая температура». Она рассчитывается по таблицам и зависит от температуры воздуха, влажности и ветра. «При температуре плюс 35 градусов, слабом ветре и влажности около 80 процентов мы и получим искомые плюс 58 градусов», — написал синоптик.

О том, что речь идет об «ощущаемой температуре», также свидетельствуют данные метеостанции Altera Rio. По данным пресс-службы мэрии города, на этой станции в 9:15 по местному времени была зафиксирована «ощущаемая температура» в 58,5 градуса Цельсия. Таким образом был достигнут рекорд «ощущаемой температуры» — параметра, который измеряют с 2014 года.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Рио-де-Жанейро во вторник, 14 ноября, температура воздуха достигла 58,5 градуса Цельсия. Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата Пауло Артасо связал рост температуры с глобальным потеплением и феноменом Эль-Ниньо. Специалист отметил, что Бразилия наиболее уязвима по отношению к климатическим изменениям, поскольку расположена в зоне тропического климата.