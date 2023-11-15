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17:36, 15 ноября 2023Мир

В США заявили об упущенной Украиной инициативе на фронте из-за потерь

Бывший сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина упустила инициативу на фронте из-за потерь

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) упустили инициативу на фронте из-за больших потерь личного состава, а не проблем в поставках западных вооружений. Об этом в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — заявил эксперт, добавив, что с начала конфликта украинская армия потеряла более миллиона человек.

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Джонсон также подчеркнул, что США и западные союзники Киева испытывают сложности в передаче оружия ВСУ, однако самой большой проблемой является неспособность Запада «наколдовать» новых солдат.

Ранее Джонсон заявил, что по итогам специальной военной операции Украина может потерять Харьков и Одессу.

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      Виктория Кондратьева
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