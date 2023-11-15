В Турции турист 41 раз ударил жену отверткой из-за наркотиков и попался полиции

Daily Mail: 28-летний турист 41 раз ударил жену отверткой в отеле Турции

Британский турист ударил жену отверткой 41 раз во время отдыха в отеле Турции и попался полиции в тот же день. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 28-летний мужчина и 26-летняя женщина поссорились в номере. Сотрудники гостиницы услышали необычные звуки и поднялись проверить обстановку, однако на месте нашли лишь бездыханную туристку. Прибывшие в отель медики обнаружили на ее теле рваные раны.

Полиция сразу начала поиски подозреваемого и обнаружила супруга женщины, когда тот пытался поймать такси и скрыться с места преступления. Он признался в содеянном и сказал, что выбросил отвертку в унитаз номера отеля. Во время допроса турист сообщил, что ссора произошла из-за предложенных женой наркотиков.

Также стало известно, что задержанный принимает лекарства из-за психического расстройства. Расследование продолжается.

Ранее голый российский турист в Паттайе напал на прохожих, оказал сопротивление полиции при задержании и попал на видео. На снятых очевидцами кадрах обнаженный мужчина идет по проезжей части, а затем подходит к сидящей на скутере паре тайцев и ударом в голову сбивает водителя.