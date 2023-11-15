Врач «Аш-Шифа» отверг обвинения Израиля к ХАМАС

Врач «Аш-Шифа» заявил, что ХАМАС не использовал больницу как командный центр

Врач больницы «Аш-Шифа» Ахмед Эль Мохаллалати в секторе Газа отверг обвинения Израиля к ХАМАС, заявив, что палестинское движение не использовало медкомплекс в качестве командного центра. Об этом пишет Reuters.

По его словам, ХАМАС не использовал туннели для захвата заложников. Медик также добавил, что после израильского рейда стрельба за пределами комплекса вынудила персонал держаться подальше от окон в целях безопасности.

Этим утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь по больнице «Аш-Шифа» с тысячами человек внутри. Почти 9 тысяч человек, включая пациентов и раненых, находятся на территории медицинского комплекса, сообщила пресс-служба властей анклава.

Уточняется, что во время штурма медкомплекса ЦАХАЛ потребовал от работников покинуть здание по якобы безопасному коридору, однако вскоре начался обстрел.