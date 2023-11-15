Врач раскрыла россиянам оптимальную частоту стирки постельного белья

Врач Эстрина посоветовала стирать белье один раз в неделю из-за пылевых клещей

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина раскрыла россиянам оптимальную частоту стирки постельного белья. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

В первую очередь специалистка предупредила, что в домашней пыли живут пылевые клещи, которые питаются частицами эпидермиса человека и животных. При этом, как утверждает врач, они безопасны и не кусают людей, однако могут принести некоторые проблемы со здоровьем, такие как аллергия, дерматит или астма.

По словам Эстриной, появление паразитов в доме не зависит от чистоплотности хозяев, но снизить их популяцию можно с помощью гипоаллергенного текстиля. Помимо этого, женщина посоветовала очищать постельное белье минимум один раз в неделю и обязательно гладить его.

В частности, доктор подчеркнула, что важно делать регулярную влажную уборку, почаще проветривать комнату, а также отказаться от ковров в квартире. «Избегайте скопления ненужных вещей в доме», — подытожила она.

Ранее в ноябре блогерша раскрыла частоту стирки бюстгальтера и вызвала споры в сети. 30-летняя инфлюэнсерша в рамках подкаста рассказала, что удаляет с него загрязнения примерно раз в месяц.