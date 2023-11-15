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14:53, 15 ноября 2023Ценности

Врач раскрыла россиянам оптимальную частоту стирки постельного белья

Врач Эстрина посоветовала стирать белье один раз в неделю из-за пылевых клещей

Фото: Kate Stone Matheson / Unsplash

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина раскрыла россиянам оптимальную частоту стирки постельного белья. Соответствующий материал публикует «Доктор Питер».

В первую очередь специалистка предупредила, что в домашней пыли живут пылевые клещи, которые питаются частицами эпидермиса человека и животных. При этом, как утверждает врач, они безопасны и не кусают людей, однако могут принести некоторые проблемы со здоровьем, такие как аллергия, дерматит или астма.

По словам Эстриной, появление паразитов в доме не зависит от чистоплотности хозяев, но снизить их популяцию можно с помощью гипоаллергенного текстиля. Помимо этого, женщина посоветовала очищать постельное белье минимум один раз в неделю и обязательно гладить его.

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В частности, доктор подчеркнула, что важно делать регулярную влажную уборку, почаще проветривать комнату, а также отказаться от ковров в квартире. «Избегайте скопления ненужных вещей в доме», — подытожила она.

Ранее в ноябре блогерша раскрыла частоту стирки бюстгальтера и вызвала споры в сети. 30-летняя инфлюэнсерша в рамках подкаста рассказала, что удаляет с него загрязнения примерно раз в месяц.

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      Екатерина Ештокина
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