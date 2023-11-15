Задержание передающего информацию Украине россиянина попало на видео ФСБ

Появилось видео задержания жителя Тюменской области, передающего данные Украине

Появилось видео с задержанием жителя Тюменской области, подозреваемого в сборе и передаче информации о военных объектах региона по заданию Украины. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ положили на землю подозреваемого, а затем погрузили его в машину. После этого силовики привезли мужчину в здание регионального управления службы безопасности.

О задержании жителя Тюменской области стало известно в среду, 15 ноября. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.