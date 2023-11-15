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18:22, 15 ноября 2023Мир

Захарова заявила о неприемлемости вступления Украины в НАТО

Захарова: вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, будь то частично или в каком-либо другом формате. Об этом заявила постоянный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает агентство Reuters.

«Как частично, так и в какой-либо форме вступление Украины в НАТО неприемлемо для России», — отметила Захарова.

С соответствующим заявлением представитель МИД России отреагировала на слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Он предложил принять Украину в альянс без потерянных Киевом территорий.

Ранее помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил, что альянсу становится все сложнее поддерживать Украину, однако альянс не нацелен на прекращение помощи, так как, по его мнению, это станет «ударом по международной безопасности». При этом он подчеркнул, что в НАТО существует консенсус по необходимости поддержки как таковой.

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      Максим Габриелян
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