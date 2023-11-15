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11:50, 15 ноября 202369-я параллель

Жителей российского региона предупредили о температуре выше нормы на 20 градусов

Вильфанд предрек аномальную температуру выше нормы на 20 градусов в Якутии

Фото: Tatiana Gasich / Shutterstock / Fotodom

В Якутии прогнозируются аномальная температура, которая будет на 16-20 градусов выше нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Почти на всей территории страны будут положительные аномалии. Почти вся территория на прогностической карте окрашена в красный и розовый цвет. Но есть регионы, где аномалии просто редчайшие, — Красноярский край и Якутия», — сказал синоптик.

По его данным, в Якутске с 15 по 19 ноября средняя температура воздуха составит минус 8-12 градусов днем, минус 17-20 — ночью. Вильфанд назвал такие показатели «невероятными» для северного региона в ноябре.

Ранее Вильфанд предупредил, что этой зимой россиян ждут экстремальные перепады температур, однако в целом зима ожидается теплой.

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      Анастасия Шейкина
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