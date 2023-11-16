Российская актриса высмеяла дизайн откровенного платья

Российская актриса Екатерина Шпица высмеяла дизайн откровенного платья на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 38-летняя знаменитость примерила в гримерной комнате обтягивающее изделие с глубоким декольте бежевого цвета. При этом наряд частично оголил грудь звезды, сильно зажав ее тканью. Кроме того, артистка распустила короткие темные волосы, завитые в легкие локоны.

«Хотелось бы спросить создателя: что вы имели в виду этим платьем?» — рассмеялась Шпица на камеру.

Ранее в ноябре Екатерина Шпица показала фото в прозрачном нижнем белье из кружева.