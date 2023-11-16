Байден высказался о будущих отношениях США и КНР

Байден: США И КНР будут сохранять приверженность дипломатии

США И КНР будут сохранять приверженность дипломатии в целях устранения недопонимания. О будущих отношениях двух стран высказался президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

Ранее лидеры США и КНР провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Президент США заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

16 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что США считают Китай стратегическим врагом.