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23:17, 16 ноября 2023Мир

Байден высказался о будущих отношениях США и КНР

Байден: США И КНР будут сохранять приверженность дипломатии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США И КНР будут сохранять приверженность дипломатии в целях устранения недопонимания. О будущих отношениях двух стран высказался президент Соединенных Штатов Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

Ранее лидеры США и КНР провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Президент США заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

16 ноября первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что США считают Китай стратегическим врагом.

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      Юлия Мискевич
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