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00:32, 17 ноября 2023Мир

Байден высказался об отношениях с Си Цзиньпинем

Байден заявил, что стремится не допускать недопонимания с Си Цзиньпинем
СюжетСанкции против России:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что стремится не допускать недопонимания с китайским лидером Си Цзиньпинем. Его слова приводит ТАСС.

Ранее лидеры США и КНР провели переговоры в поместье Филоли под Сан-Франциско. Президент США заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с председателем КНР. Американский лидер также подчеркнул, что прошедшие переговоры «были одни из самых конструктивных и продуктивных дискуссий», которые были между Вашингтоном и Пекином.

16 ноября в США рассказали о кооперации с КНР по теме санкций против России. Там заявили, что две страны также объединились с китайскими союзниками по вопросам вокруг ценового потолка на экспорт нефти из РФ.

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      Юлия Мискевич
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