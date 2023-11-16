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18:45, 16 ноября 2023Экономика

Российский бизнесмен добился от Канады отмены санкций

Канада сняла санкции против российского предпринимателя Олега Бойко

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство иностранных дел Канады на своем сайте сообщило о снятии санкций с российского предпринимателя Олега Бойко. Изменения в список физлиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, внесены по рекомендации главы ведомства Мелани Жоли.

Адвокат бизнесмена в комментарии Forbes отметил, что такое решение «говорит об уравновешенной и справедливой позиции стран в отношении бизнеса». Он напомнил, что Бойко не имеет отношения к политике, не участвует в политических процессах и не связан с властями.

Предприниматель обратился с заявлением о снятии санкций в МИД Канады 23 декабря 2022 года. В августе он подал иск к ведомству в Федеральный суд Канады и добился своего. После возбуждения дела обращение было рассмотрено и удовлетворено.

Основания для введения санкций в отношении Бойко не раскрывались. Бизнесмен является участником санкционных списков Украины и Австралии. Холдинг бизнесмена Finstar по большей части занимается финтехом, в том числе он управляет финтех-компанией DFI, работающей на неевропейских рынках.

В сентябре стало известно, что Евросоюз не стал продлевать санкции против трех российских бизнесменов — бывшего главы Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова и главы группы ЕСН Григория Березкина.

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      Платон Щукин
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