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15:15, 16 ноября 2023Спорт

Британка отказалась играть против трансгендера в финале турнира по пулу

Британка Пинчес отказалась играть против трансгендера в финале турнира по пулу

Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Британка Линн Пинчес отказалась играть против трансгендера Харриет Хейнс в финале турнира по английскому пулу Ladies Champions of Champions. Об этом сообщает The Telegraph.

Пинчес совершила первый удар, чтобы официально начать поединок против Хейнс, который является биологическим мужчиной. Однако после этого она пожала руку Хейнс и рефери, убрала кий и покинула арену. Зрители встретили решение спортсменки аплодисментами.

«Это был всего лишь четвертый финал в моей жизни, но трофей или деньги ничего не значат для меня без справедливости. Именно это я сказала директору турнира после его окончания», — прокомментировала ситуацию Пинчес, добавив, что снятие с финала стало самым тяжелым решением в ее жизни.

Ранее Всемирная федерация пула-8 и Ultimate Pool Group разрешили трансгендерам и небинарным персонам участвовать в женских турнирах. Как отмечает источник, после этого более 60 профессиональных игроков в пул объединились, чтобы противостоять этому решению.

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      Андрей Стрельцов
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