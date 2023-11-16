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16:08, 16 ноября 2023Мир

Британский министр забыл название своей новой должности посреди речи

Independent: Клеверли забыл о своей новой должности министра внутренних дел

Фото: Leon Neal / Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли забыл название своей новой должности посреди речи. Об этом сообщает Independent.

«Я хочу, чтобы вы почувствовали, что можете поговорить со мной и моей командой в Министерстве иностранных дел…», — сказал бывший министр иностранных дел, выступая на совместном саммите Ассоциации комиссаров полиции по борьбе с преступностью и Национального совета начальников полиции.

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После разразившегося в зале смеха британский министр признался, что «старые привычки отмирают с трудом».

Ранее бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на должность министра иностранных дел королевства вместо Клеверли, занявшего пост главы МВД Британии. По словам нового главы МИД, Клеверли прекрасно руководил внешнеполитическим ведомством.

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      Дарья Балацкая
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