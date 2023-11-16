Британский министр забыл название своей новой должности посреди речи

Independent: Клеверли забыл о своей новой должности министра внутренних дел

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли забыл название своей новой должности посреди речи. Об этом сообщает Independent.

«Я хочу, чтобы вы почувствовали, что можете поговорить со мной и моей командой в Министерстве иностранных дел…», — сказал бывший министр иностранных дел, выступая на совместном саммите Ассоциации комиссаров полиции по борьбе с преступностью и Национального совета начальников полиции.

После разразившегося в зале смеха британский министр признался, что «старые привычки отмирают с трудом».

Ранее бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона назначили на должность министра иностранных дел королевства вместо Клеверли, занявшего пост главы МВД Британии. По словам нового главы МИД, Клеверли прекрасно руководил внешнеполитическим ведомством.