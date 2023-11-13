Считает Путина националистом и не любит Россию. Что известно о новом главе МИД Великобритании?

Офис Сунака подтвердил назначение Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал новым министром иностранных дел, по делам Содружества и международного развития. Об этом объявил офис британского премьера Риши Сунака в соцсети Х.

Отмечается, что Кэмерон не является действующим депутатом британского парламента, поэтому он займет место в Палате лордов, что сделает возможным его назначение на пост министра иностранных дел.

Сунак назначил Кэмерона главой МИД после нескольких перестановок в кабинете министров королевства. Экс-премьер сменил на этом посту Джеймса Клеверли, который стал новым министром внутренних дел (МВД) Великобритании после отставки Суэллы Браверман.

По данным Sky News, свои посты также покинули министр образования Ник Гибб, министр транспорта Джесси Норман и министр здравоохранения Уилл Айва.

Кэмерон стал не первым британским политиком, которого назначали и премьер-министром, и министром иностранных дел королевства. До него обе должности занимали Борис Джонсон и Лиз Трасс, которая отметилась самым недолгим сроком на должности премьера, продержавшись всего 50 дней.

Кэмерон высказался о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке в первом обращении после назначения

Кэмерон возглавлял британское правительство с 2010 года и покинул пост премьера и лидера Консервативной партии из-за итогов референдума о членстве в Европейском союзе (ЕС), на котором британцы проголосовали за то, чтобы покинуть объединение. Он выступал против выхода Великобритании из состава ЕС.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Сразу после официального объявления о назначении Кэмерона на должность главы МИД, он опубликовал в X первое заявление.

Политик прокомментировал нынешнюю геополитическую ситуацию и определил цели внешней политики в ближайшем будущем. По его словам, сейчас необходимо поддержать союзников Великобритании и укрепить партнерство.

Мы столкнулись с устрашающими международными вызовами, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных перемен наиболее важно поддержать наших союзников, укрепить наше партнерство и сделать так, чтобы наш голос был услышан Дэвид Кэмерон министр иностранных дел Великобритании

На посту премьера Великобритании Кэмерон поддерживал санкции против России

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году Кэмерон, будучи премьер-министром Великобритании, занимал антироссийскую позицию. Вместе с экс-президентом США Бараком Обамой он выступал за продолжение санкционного давления на Москву.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

В 2015 году он заявил, что политика России представляет угрозу для остальной Европы, однако «еще не поздно избежать новой холодной войны». Он утверждал, что санкции оказывают влияние на российскую политику и указал на необходимость их ужесточить, если «Москва продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине и нарушать ее территориальную целостность».

В 2019 году экс-премьер королевства опубликовал мемуары под названием «Под запись», в которых вспоминал встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кэмерон назвал российского лидера «националистом старой закалки», потому что Путин «остро переживал распад Советского Союза и потерю Россией Украины». Он рассказал, что в личной беседе Путин намекнул ему, что «не слишком верит в демократию».