Бывший премьер Великобритании вспомнил встречи с Путиным

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о своих впечатлениях от общения с президентом России Владимиром Путиным в опубликованных им 19 сентября мемуарах под названием «Под запись». О содержании воспоминаний политика рассказала «Русская служба Би-би-си».

Кэмерон называет российского лидера «националистом старой закалки» — в связи с тем, как Путин, по его мнению, остро переживал распад Советского Союза и потерю Россией Украины. Он рассказал, что в личной беседе Путин намекнул ему, что «не слишком верит в демократию».

Бывший премьер также вспоминает обсуждение с президентом России принятого в 2013 году закона о запрете на гей-пропаганду — он называет его «санкционированной государством гомофобией». По словам Кэмерона, Путин не заботится о правах гомосексуалов из-за сокращения населения России — хочет стимулировать гетеросексуальные браки и деторождение.

Кэмерон упоминает и обсуждение с российским лидером сбитый в 2014 году над Донбассом «Боинг». Тогда, по его словам, он будто бы разговаривал с кирпичной стеной: Путин холодно и спокойно ответил ему, что «к России это не имеет отношения».

О том, что Кэмерон собирается написать мемуары, стало известно в 2016 году. Он возглавлял британское правительство с 2010-го и покинул пост премьера и лидера Консервативной партии после поражения на референдуме о членстве страны в ЕС, который состоялся 23 июня 2016 года. После него премьером стала Тереза Мэй.

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