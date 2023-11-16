Наследника датского престола заподозрили в измене из-за фото с тайного свидания

Daily Mail: папарацци заметили датского принца Фредерика с любовницей

Наследника датского престола принца Фредерика заметили в Испании в обществе испанской знаменитости Хеновевы Казановой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Снимки, сделанные папарацци, опубликовало испанское издание Lecturas. Его главный редактор утверждает, что ради свидания с Казановой принц тайно приехал в Мадрид. Они погуляли в парке, потом сходили на выставку, после чего сидели в ресторане до часа ночи. На следующее утро Фредерик улетел в Данию.

Фотоснимки вызвали скандал и в Испании, и в Дании, и даже в Австралии — на родине законной супруги Фредерика, кронпринцессы Мэри Датской. В соцсетях датские сторонники монархии обвиняют принца в супружеской измене, хвалят его жену и проклинают предполагаемую любовницу.

Первой отреагировала Казанова. Она опровергла слухи о романе с принцем и сообщила, что ее юристы уже принимают меры, чтобы пресечь их распространение.

Фредерик и его супруга демонстративно проигнорировали скандал. Официальный представитель дворца заявил, что королевское семейство не комментирует слухи или инсинуации.

Хеновеве Казанове 47 лет. Она родилась в Мексике, но давно переехала в Испанию. В прошлом пыталась играть в кино, а сейчас известна главным образом в качестве участницы реалити-шоу. С 2005 до 2007 года была замужем за испанским аристократом, пятым сыном герцогини Альбы, чемпионом Испании по конному спорту Мартинесом де Ирухо.

Испанская телеведущая Сюзанна Грисо утверждает, что Казанова и Фредерик давно знакомы через общих друзей и встречаются несколько раз в год.

По словам Грисо, Казанова сблизилась с принцем после поездки в горы на охоту. «Это эксклюзивные мероприятия, за участие в которых нужно платить кучу денег, — объяснила она. — Там можно встретить всех королевских особ и детей из важных семей. Такие поездки обычно организуют в Германии или Австрии».

Ранее сообщалось, что 18-летнюю принцессу Марию Кьяру Бурбон-Сицилийскую все чаще замечают в обществе 17-летнего принца Кристиана, который унаследует датский престол. Первые слухи о возможной помолвке Кьяры и Кристиана появились весной после Гран-При Формулы-1 в Монако, где их видели вместе.