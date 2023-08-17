«Тикток-принцессу» сватают наследнику датского престола. Почему ее матери грозила тюрьма и откуда у нее русские корни

Стало известно о возможной помолвке датского принца с итальянской принцессой

18-летнюю принцессу Марию Кьяру Бурбон-Сицилийскую все чаще замечают в обществе 17-летнего принца Кристиана, который унаследует датский престол. Хотя для нее это едва ли не единственный шанс на корону, более неожиданный союз трудно представить. Если датский королевский дом известен своей сдержанностью, то Бурбоны-Сицилийские любят роскошь и регулярно попадают в скандалы. Особенно отличилась мать Кьяры, которой грозила тюрьма за «похищение» сотен миллионов долларов.

Первые слухи о возможной помолвке Кьяры и Кристиана появились весной после Гран-При Формулы-1 в Монако, где их видели вместе. Чуть позже старшая сестра Кьяры опубликовала в соцсети снимок из Сен-Тропе, на котором Кьяра и Кристиан стоят рядом.

Летом Кьяра дала интервью итальянской газете Corriere della Sera. Принцесса призналась, что дружит с Кристианом и скоро встретится с его бабушкой — суровой 83-летней королевой Маргрете II.

Вскоре стало известно, что Маргрете действительно удостоила Кьяру аудиенции. Анонимный источник рассказал журналу Woman’s Day, что этот шаг можно считать знаком одобрения со стороны королевы, потому что «Маргрете не распивает чаи с кем попало». По слухам, перед встречей Кьяра месяцами практиковала реверансы.

Пропавшие миллионы и вечеринка с Башаром Асадом

Мария Кьяра родилась в Риме в 2005 году, получила образование на дому и, опередив сверстников на два года, закончила изучение школьной программы в 15 лет. Она свободно говорит на шести языках, — английском, французском, итальянском, испанском, португальском и русском, — но известна не столько академическими достижениями, сколько любовью к соцсетям.

Ее отец, принц Карло Бурбон-Сицилийский, происходит из династии, которую основал внук французского «короля-солнца» Людовика XIV. До середины XIX века она правила Королевством обеих Сицилий. После объединения Италии семья лишилась престола, но по-прежнему тесно связана с монархами многих стран. «Это что-то вроде большого клуба», — объясняла сама Кьяра в интервью Corriere.

Король Испании Филипп IV — кузен моего отца, и я очень близка с наследной принцессой Леонор, его дочерью. Как и я, она любит спорт, особенно женский футбол. Члены королевской семьи Бельгии были частыми гостями у нас в Сен-Тропе в летние месяцы… и Александра Ганноверская, дочь Каролины Монакской, одна из моих лучших подруг Мария Кьяра Бурбон-Сицилийская

Бабушка принцессы по материнской линии — актриса Эди Вессель, редко распространяющаяся о своем происхождении. Известно, что ее настоящая фамилия — Веселовская, она родилась в Триесте в «скромной дворянской семье». Поскольку после революции 1917 года в Италии осели несколько представителей рода Веселовских, это может указывать на ее русские корни.

Мария Кьяра Бурбон-Сицилийская Фото: Panoramic / Globallookpress.com

В 15 лет Эди сбежала из дома, снималась в кино, в том числе в «8½» у Федерико Феллини, потом вышла замуж за итальянского миллиардера Камилло Крочиани, который возглавлял военно-промышленную корпорацию Finmeccanica (ныне Leonardo). Спустя несколько лет он попался на взятках и сбежал в Мексику, а его состояние досталось жене.

Своих дочерей, в том числе мать Кьяры, будущую принцессу Камиллу, Эди Вессель с самого начала решила выдать замуж за аристократов — хотят они того или нет. А чтобы дети ни в чем не нуждались, Эди создала для них специальный фонд и положила на его счета более 200 миллионов долларов. Именно из-за него Камилла спустя годы едва не попала за решетку.

В 2010 году другая дочь Эди Вессель обратила внимание, что из фонда исчезла ее доля и подала в суд. После долгого разбирательства судья признал ее правоту и потребовал, чтобы Камилла объяснила, куда делись деньги сестры. Та отказалась, проигнорировала все законные требования, не заплатила штраф, но каким-то образом все равно избежала тюрьмы.

Камилла разъезжала по всему миру, веселилась с Дональдом Трампом и Башаром Асадом и, казалось, ничуть не беспокоилась за свою свободу

Кьяра пошла по стопам матери. Она и ее старшая сестра часто бывают в Риме, Париже и Монте-Карло, появляются на всевозможных мероприятиях и модных показах, ведут аккаунты в соцсетях и даже берут друг у друга интервью на собственном YouTube-канале. Официальные визиты тоже случаются: совсем недавно они встретились с президентом Венгрии.

Друзья детства и благословение королевы

Кьяра и датский принц Кристиан знали друг друга с самого детства. Дело вновь в плотных семейных связях королевских домов Европы: отец Кьяры, принц Карло, приходится крестным отцом младшей сестре принца Кристиана, принцессе Жозефине.

Без благословения Маргрете II в датском королевском доме не делается ничего. Несмотря на почтенный возраст, королева по-прежнему решает все сама и не склонна церемониться. Так, осенью 2022 года Маргрете лишила титулов принцев и принцесс детей своего младшего сына Иоахима.

Этот шаг, совершенный, по ее словам, «на благо и ради будущего» внуков, привел к тому, что принц Иоахим с семьей решил уехать в США. Принц даже прокомментировал решение для СМИ, сказав, что ему «грустно», поскольку его детей «обидели», а его бывшая жена Александра заявила, что сыновья «чувствуют себя отверженными» и «не могут понять, почему у них крадут их идентичность».

Принц Кристиан Фото: Martin Ziemer / Globallookpress.com

За личной жизнью Кристиана королева следит с особым вниманием, поскольку он занимает второе место в очереди престолонаследия. Маргрете «считает своим долгом обеспечить Кристиану благополучие и убедиться в том, что он не ошибся с выбором возлюбленной».

Ни королевский двор Дании, ни сам принц Кристиан, ни Мария Кьяра еще официально не объявляли о романтических отношениях. Причина может быть в том, что наследному принцу еще не исполнилось 18 лет, однако совершеннолетним он станет всего через несколько месяцев.

В начале августа Датский королевский дом сообщил о планах на предстоящий день рождения принца.

В воскресенье, 15 октября 2023 года, его Королевскому Высочеству принцу Кристиану исполнится 18 лет. Этот день будет отмечен сменой караула в Амалиенборге, где принц вместе со своей семьей и Ее Величеством королевой появится на балконе дворца Фредерика VIII. Вечером ожидается гала-ужин, который устраивает королева из сообщения Датского королевского дома

Инсайдеры предполагают, что именно этот день станет поводом заявить о помолвке Кристиана с возлюбленной. Подтверждая эту версию, инсайдер Woman's Day сообщил, что «Кристиан заинтересован в том, чтобы у него была официальная девушка, в основном для того, чтобы отгородиться от поклонниц, но ему также хочется обрести спутницу жизни».