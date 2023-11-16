Чемпиона Европы по футболу заподозрили в нелегальных ставках

Чемпиона Европы по футболу Флоренци заподозрили в нелегальных ставках на спорт

Чемпиона Европы по футболу Алессандро Флоренци заподозрили в нелегальной игре на ставках. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, в отношении защитника «Милана» и сборной Италии начато расследование.

Как сообщает AGI, прокуратура Турина внесла Флоренци в реестр в качестве подозреваемого. 32-летнему игроку грозит дисквалификация.

Ранее футболиста английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев за ставки на спорт. Кроме того, полузащитника обяжут пройти восьмимесячное лечение от игровой зависимости.