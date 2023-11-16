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06:11, 16 ноября 2023Забота о себе

Названа доля зависимых от кофе перед работой россиян

«Авито Работа»: треть россиян не могут начать работать без кофе

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Начать продуктивно работать без чашки утреннего кофе не могут около трети (32 процента) россиян. К такому выводу пришли аналитики «Авито Работы» и «Бургер Кинга» после опроса десяти тысяч респондентов. С результатами совместного исследования компаний ознакомилась «Лента.ру».

Согласно подсчетам, доля тех, кто пьет больше трех чашек напитка в день, также составила 32 процента. Столько же опрошенных обходятся всего одной порцией в день.

Еще 12 процентов отметили, что делают кофе-брейки во время рабочего дня, а четверть уточнили, что напиток помогает взбодриться, но не влияет на эффективность. Женщины в большей степени замечают связь между продуктивностью и утренней чашкой кофе, чем мужчины (37 процентов против 26). А почти треть мужчин вообще не ощущает взаимосвязи.

Всего за год россияне выпили более 23 миллионов порций кофе. Самым любимым оказался капучино — за год напиток купили 9,4 миллиона раз. Второе место в топе занял латте, который в этом году пили 5,9 миллиона раз. Тройку лидеров замыкает американо, его в течение года приобрели 3,7 миллиона порций.

Самым «кофейным» временем года среди всех оказалась весна. Среди особенных вкусов кофе самый любимый — «Айриш Крим», а этой осенью выбирают сезонный вкус кофе «Тирамису»

Больше трети участников опроса заявили, что не обращают внимание на траты на кофе. 28 процентов респондентов думают, что эти расходы вполне оправданы, а 11 процентов считают их нецелесообразной тратой.

61 процент готовят и пьют кофе дома, больше четверти опрошенных покупают его в кофейнях, а 21 процент респондентов предпочитают сети быстрого питания.

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Ранее диетолог Татьяна Мещерякова назвала надежный способ отказаться от кофе. Она посоветовала наладить режим дня и начать высыпаться.

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