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03:19, 16 ноября 2023Россия

Дети пострадали в ДТП с автобусом в российском регионе

РИА: в Приморье в ДТП с автобусом пострадали восемь детей

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Приморье восемь детей получили травмы в ДТП с автобусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минздрава.

Как рассказал собеседник агентства, на место аварии оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. По данным источника, травмы получили восемь детей, шестеро из них будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2. Еще два пассажира автобуса после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение.

13 ноября в Чувашии произошла авария с участием школьного автобуса, в результате которой пострадали трое детей. На момент аварии в салоне находились 15 школьников и один сопровождающий.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области десять человек пострадали в ДТП с участием сотрудников администрации. ЧП произошло на участке трассы Таганрог — Беглица. По данным Telegram-канал Don Mash, к аварии привела неудачная попытка обгона, которую предпринял водитель легковушки. Всех десятерых пострадавших забрали в больницу скорой помощи Таганрога.

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