Женщина в шутку сделала ДНК-тест и раскрыла семейную тайну

Daily Mirror: женщина сделала ДНК-тест и узнала об изменах матери

35-летняя пользовательница форума Reddit в шутку сделала ДНК-тест и узнала об изменах матери. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина рассказала, что в 2018 году ее семье на Рождество подарили генетические тесты биотехнологической компании 23andMe. Она ради интереса решила сделать ДНК-тест и, получив результаты, обнаружила совпадения только с матерью. Та сказала дочери, что это произошло из-за того, что профиль ее отца был заблокирован в системе с результатами анализов. «Я не знала, как там все работает, но это показалось мне логичным», — вспоминает пользовательница.

Спустя несколько лет женщина удаляла старые сообщения в электронной почте и заметила непрочитанное письмо от 23andMe. Оказалось, что с ней пытался связаться незнакомый родственник. Женщина зашла в систему и обнаружила 20 уведомлений о совпадениях ДНК. «Я кликнула на них, отсортировала все совпадения по степени родства и узнала, что у меня есть родной брат», — рассказывает она.

Пользовательница призналась, что сперва решила, что это рожденный вне брака сын ее отца. По словам женщины, мать с детства внушала ей и ее младшим братьям и сестрам, что их отец изменник, и у него могут быть дети от других женщин. В процессе общения с братом по имени Джон она узнала, что он рос со своим биологическим отцом. Она также обнаружила, что у нее с братом есть множество общих родственников, однако ни один из них не был ей знаком. Женщина пришла в замешательство и рассказала обо всем матери. Та призналась, что изменяла ее отцу. Таким образом пользовательница выяснила, что мать родила ее от другого мужчины.

Женщина решила не рассказывать отцу о предательстве матери. «Я люблю своего отца и знаю, что это разобьет ему сердце», — утверждает она. Пользовательница добавила, что боится разрушить семью, поэтому дала возможность матери самостоятельно решить, признаваться ли ей в своей неверности.

Пользователи форума заявили, что ее отец и другие кровные родственники заслуживают знать правду. «Расскажи все отцу. Но скажи ему, что ты все еще его дочь и считаешь его своим отцом, даже если между вами нет кровного родства», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что женщина, вместе с мужем воспитывающая трех общих детей, узнала, что является его дальней родственницей и едва не развелась с ним. Друзья часто говорили супругам, что они похожи друг на друга.