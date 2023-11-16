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14:10, 16 ноября 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады ответила на возбуждение уголовного дела

Экс-депутат Фарион назвала русскоязычных украинцев политическим конструктом

Фото: партия «Всеукраинское объединение "Свобода"»

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в ответ на возбуждение уголовного дела против нее назвала русскоязычное население Украины политическим конструктом. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Фарион сослалась на решение Конституционного суда от 2021 года, который пришел к выводу об отсутствии этого юридического термина. Экс-депутат продолжает утверждать, что проживающие на Украине русскоязычные люди, которые «не могут определиться, кто они», — это «болото».

Кроме того, Фарион отрицает, что называла бойцов украинских войск сбродом. СМИ манипулировали ее словами, убеждена она.

Ранее Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против экс-депутата. По версии следствия, в одном из интервью Фарион заявляла, что категорически не воспринимает русскоязычных украинских бойцов и не может назвать их украинцами. Это стало причиной волны возмущения в обществе.

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      Кристина Есикова
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