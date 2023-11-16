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12:32, 16 ноября 2023Мир

Эрдогана спасли от нападения осы

Охранник президента Турции Эрдогана спас его от нападения осы

Охранник спас президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от нападения осы во время его выступления в национальном парламенте. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как телохранитель смахивает насекомое с плеча турецкого лидера на землю, а затем давит его ногой. Эрдоган, в свою очередь, не прерывает речь.

Ранее Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина на русском и попал на видео.

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      Виктория КондратьеваГлеб Бажуткин
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