Эрдогана спасли от нападения осы
Охранник президента Турции Эрдогана спас его от нападения осы
Охранник спас президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от нападения осы во время его выступления в национальном парламенте. Соответствующее видео публикует РИА Новости.
На кадрах видно, как телохранитель смахивает насекомое с плеча турецкого лидера на землю, а затем давит его ногой. Эрдоган, в свою очередь, не прерывает речь.
Ранее Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина на русском и попал на видео.