Эрдогана спасли от нападения осы

Охранник президента Турции Эрдогана спас его от нападения осы

Охранник спас президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от нападения осы во время его выступления в национальном парламенте. Соответствующее видео публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как телохранитель смахивает насекомое с плеча турецкого лидера на землю, а затем давит его ногой. Эрдоган, в свою очередь, не прерывает речь.

Ранее Эрдоган поблагодарил российского коллегу Владимира Путина на русском и попал на видео.