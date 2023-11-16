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10:42, 16 ноября 2023Мир

Евросоюз намерен ввести санкции против сына Медведева

Guardian: в ЕС захотели ввести санкции против сына Медведева
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Еврокомиссия намерена ввести персональные ограничения против Ильи Медведева, являющегося сыном экс-президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает The Guardian.

«В расширенном списке также есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента», — указывает издание.

Кроме того, в списках так же фигурирует председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, по версии The Guardian, якобы являющаяся родственницей российского президента Владимира Путина.

Новый, 12-й пакет санкций Евросоюза включит жесткие меры для недопущения обхода Россией ограничений через третьи страны. Также блок в сотрудничестве со странами G7 намерен лишить Россию доходов от торговли алмазами со странами Европы. Кроме того, глава дипломатического ведомства Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель предложил ввести санкции против 120 физических лиц и организаций из России.

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      Виктория Кондратьева
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