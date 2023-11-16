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18:02, 16 ноября 2023Путешествия

Финляндии пригрозили ответными мерами на закрытие КПП на границе с Россией

Посольство РФ: ответные меры на закрытие КПП Финляндией будут прорабатываться

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ответные меры с российской стороны на закрытие КПП на границе с Финляндией будут прорабатываться. С такой угрозой выступили в посольстве РФ в стране, сообщает РИА Новости.

В российском представительстве также отметили, что действия Финляндии по закрытию пропускных пунктов не могут не вызывать беспокойства. В посольстве заявили, что ждут разъяснений МИД страны по реализации своего плана закрытия границ.

Ранее стало известно, что Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, в свою очередь, уточнила, что будут полностью закрыты КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

Такие меры приняты, чтобы не пускать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в государство на велосипедах через территорию России.

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      Зарина Дзагоева
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