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20:24, 15 ноября 2023Путешествия

В Финляндии нашли способ не пускать прибывающих из России мигрантов

В Финляндии планируют пускать в страну только обладателей шенгенских паспортов

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Власти Финляндии нашли способ не пускать мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в страну на велосипедах через территорию России. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

По данным источника, план правительства состоит в том, чтобы хотя бы на некоторое время или «до дальнейшего уведомления» ограничить пересечение восточной границы страны.

В качестве одного из решений проблемы рассматривается пропуск приезжающих на основании гражданства, чтобы попасть в Финляндию могли только обладатели шенгенских паспортов.

Ранее сообщалось, что финские пограничники стали фиксировать интенсивный трафик велосипедистов, прибывающих из России. Так беженцы из Сомали, Йемена, Сирии и других государств пытаются проехать в европейскую страну. В результате Финляндия допустила закрытие отдельных или всех КПП на российской границе.

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      Мария Борисова
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