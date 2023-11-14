Финляндия захотела ограничить въезд из России. Кто не сможет пересечь границу?

Финляндия ограничит движение на границе с Россией из-за мигрантов

В Финляндии захотели ограничить дальнейшее движение через контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен.

МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена. Действующее законодательство это позволяет Мари Рантанен глава МВД Финляндии

Речь идет о статье 16 Закона о пограничной охране. На основании него пересечение границы или часы работы международных пунктов пропуска могут быть ограничены.

КПП могут закрыть из-за потока мигрантов из России

По словам Рантанен, причиной возможного ограничения работы КПП стал неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран. Все они едут в Финляндию якобы из России. Рантанен отметила, что только на прошлой неделе в страну пытался попасть 71 человек.

Глава МВД также уточнила, что Финляндия уже пыталась решить этот вопрос с Россией путем переговоров, но «желаемого результата это не принесло».

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При этом Закон о пограничной охране позволяет принимать заявления о предоставлении убежища в определенных пунктах пересечения границы. И в таком случае всех прибывающих беженцев могут перенаправлять туда.

В Финляндии россиянам уже запретили въезд на велосипедах

Ранее россиянам уже запретили въезжать в Финляндию на велосипедах. Ограничение начнет действовать 15 ноября и сколько будет длиться — неизвестно.

Заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари объяснил, что таким способом передвижения между странами часто пользовались нелегальные мигранты. «Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением», — сказал он.

Финляндия круглосуточно следит за автомобилями с российскими номерами

Также с сентября соседняя страна ведет круглосуточный контроль на КПП «Нейден» на границе с Норвегией.

Фото: Lehtikuva / Sasu Makinen / Reuters

Раньше таможенный контроль осуществлялся лишь в дневное время, а ночью проводились эпизодические проверки. С введением круглосуточного контроля финские власти рассчитывают полностью перекрыть транзит автомобилей из России через Норвегию, которая по-прежнему разрешает въезд россиянам.

Финляндия теряет российских туристов

Тем временем финский туристический бизнес уже страдает от вводимых против России ограничений. Например, в ноябре гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве. Компания накопила долг на сумму 1,3 миллиона долларов. Директор курортного комплекса Калле Кескимяки подчеркнул, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток отдыхающих из России.