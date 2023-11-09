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17:02, 9 ноября 2023Путешествия

Курорт в Финляндии обанкротился из-за отсутствия российских туристов

Курорт в Финляндии накопил долг в 1,3 миллиона долларов из-за отсутствия россиян

Фото: Henning Kaiser / Globallookpress.com

Гостиничный комплекс Pajarinhovi со спа-центром на востоке Финляндии объявил о банкротстве из-за отсутствия российских туристов. Об этом пишет Iltalehti.

По данным издания, компания накопила долг на сумму 1,3 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей), заявление о банкротстве было подано в районный суд финской области Северная Карелия.

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Директор курортного комплекса Калле Кескимяки (Kalle Keskimäki) подчеркнул, что к банкротству компанию привели пандемия коронавируса, рост цен на электроэнергию и отток отдыхающих из России. «Ситуация в мире такова, какова она есть, другого выбора не было», — добавил он.

Ранее в ноябре сообщалось, что турист из России не смог купить валюту в обменном пункте аэропорта Осло из-за санкций. Россиянин хотел поменять евро на норвежские кроны, однако сотрудники европейской авиагавани отказались продать ему местную валюту из-за паспорта РФ. Свое решение они объяснили санкциями.

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      Фариза Бацазова
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