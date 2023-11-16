Глава МИД Британии впервые побывал в Одессе

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон впервые побывал в Одессе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал первым главой британской дипломатии, который побывал в Одессе после начала специальной военной операции (СВО) России. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Утверждается, что черноморский портовый город министр посетил в четверг, 16 ноября. В ходе поездки Кэмерон высказался о дальнейшей поддержке граждан Украины.

Незадолго до этого новый глава МИД Великобритании приехал в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что в ходе диалога с Кэмероном были упомянули вопросы, связанные с обороной страны. Зеленский также назвал эту встречу хорошей и поблагодарил Великобританию за помощь.

О том, что бывшего премьер-министра Великобритании назначили на должность главы МИД, стало известно 13 ноября. Позднее и сам политик высказался о новой работе. По словам Кэмерона, сейчас перед Британией стоит сложнейший комплекс проблем, включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке, однако он готов к действию.