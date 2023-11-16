ТАСС: главкомат ВМФ предложил утилизировать аварийную атомную подлодку «Нерпа»

Главкомат Военно-морского флота (ВМФ) России предложил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б», находившуюся в лизинге в составе индийского флота под названием Chakra-2. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и модернизацию "Нерпы", находящейся на одном из судостроительных заводов под Владивостоком, и предлагает ее утилизировать», — сказал собеседник.

Агентство отмечает, что в апреле 2020 года на борту АПЛ произошел взрыв баллона воздуха высокого давления, приведший к повреждению корпусов, оборудования и вооружения субмарины.

В июне 2021 года газета The Hindustan Times и телеканал News Nation со ссылкой на источники сообщили, что Индия возвращает арендованную у России атомную подводную лодку К-152 «Нерпа».

Субмарина была передана в лизинг индийскому флоту в апреле 2012 года сроком на 10 лет. Стоимость соответствующего контракта между индийской и российской сторонами составила около 2 миллиардов долларов.