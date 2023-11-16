Вирусолог рассказала об опасных отличиях гриппа от ОРВИ

Вирусолог Бурцева: грипп отличается от ОРВИ симптомами интоксикации

Грипп от ОРВИ отличает развитие симптомов интоксикации. Таких как быстрое повышение температуры, головная боль, ломота в мышках и суставах, общая слабость. Об этом «Ленте.ру» рассказала доктор медицинских наук, руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева.

«Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция, которую вызывают вирусы гриппа, входящие в структуру ОРВИ. Эпидемически значимыми для человека на сегодняшний день являются три вируса гриппа: грипп A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и вирус гриппа типа В линии В/Виктория-подобных. Четвертый вирус гриппа типа В линии В/Ямагата-подобных не циркулирует с 2020 года ни в одной стране мира», — рассказала Бурцева.

По словам вирусолога, для каждого из возбудителей ОРВИ есть небольшие особенности развития симптомов. В частности, грипп отличают симптомы интоксикации: быстрое повышение температуры в течение двух-трех часов, головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость. Позже, на фоне снижения температуры, появляется респираторная симптоматика.

«Грипп часто приводит к развитию осложнений, в особенности у лиц с хроническими соматическими заболеваниями, и они могут касаться практически всех органов и систем. Чаще всего это вирусная или вирусно-бактериальная пневмония, трудно поддаваемая лечению на поздних сроках, также известны "отсроченные" осложнения: инсульты, инфаркты, менингоэнцефалиты и прочие», — предупредила вирусолог.

Она уточнила, что, в отличие от других ОРВИ, в отношении гриппа разработаны препараты с прямой противовирусной активностью, которые направлены на отдельные фазы репродукции вируса.

«Есть препараты, которые рекомендовано применять на курс лечения два-три раза в течение пяти дней, есть те, которые применяются однократно. Так или иначе, перед их применением надо убедиться, что это гриппозная инфекция и следовать рекомендациям врача», — заключила Бурцева.

Ранее сообщалось, что жительница США лишилась всех конечностей после того, как заболела гриппом. У пациентки развилась бактериальная пневмония, что привело к отказу почек и легкого. Через несколько дней врачи выяснили, что у женщины случился септический шок.