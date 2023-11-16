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22:02, 16 ноября 2023Спорт

Грузия упустила победу над Шотландией в матче квалификации Евро-2024

Грузия сыграла вничью с Шотландией со счетом 2:2 в матче квалификации Евро-2024
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сборная Грузии по футболу упустила победу над командой Шотландии в матче квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Тбилиси и завершилась вничью со счетом 2:2. Форвард хозяев Хвича Кварацхелия оформил дубль, поразив ворота соперников на 15-й и 57-й минуте игры. У гостей отличились полузащитник Скотт Мактоминей (49-я минута) и нападающий Лоуренс Шанклэнд (93-я минута).

В параллельном матче сборная Болгарии сыграла вничью 2:2 с командой Венгрии. Австрия обыграла 2:0 Эстонию, Азербайджан разгромил со счетом 3:0 Швецию. Испания тем временем оказалась сильнее Кипра (3:1).

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии.

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      Андрей Стрельцов
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