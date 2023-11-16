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13:57, 16 ноября 2023Мир

ХАМАС анонсировало акции поддержки Палестины по всему миру

ХАМАС призвало людей по всему миру выйти на акции солидарности
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ismael Adnan / Globallookpress.com

Палестинское радикальное движение ХАМАС призвало международную общественность выступить с акциями протеста против операции Израиля в секторе Газа в пятницу, субботу и воскресенье — то есть 17, 18 и 19 ноября, — а также во все последующие дни. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном в Telegram-канале ХАМАС.

«Призываем продолжать глобальные массовые акции протеста в пятницу, субботу, воскресенье и во все последующие дни, чтобы дать отпор агрессии против Газы, ее детей и больниц», — говорится в заявлении. Радикалы призвали сделать это под лозунгом «Спасите больницы Газы. Спасите детей Газы».

Операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представители группировки называют оккупацией, геноцидом и неонацистской агрессией, призывают палестинский, арабский и исламский народы, а также людей во всем мире проводить демонстрации, народные марши и другие мероприятия в знак солидарности с Газой.

Ранее сообщалось, что Израиль расширил операцию в крупнейшей больнице сектора Газа — «Аш-Шифа». Часть ее территории ЦАХАЛ взять под контроль в ночь на 15 ноября. По данным Пентагона и израильской армии, в медучреждении размещается командный штаб ХАМАС, склады с оружием, а также содержатся заложники. Палестинские радикалы эти обвинения опровергают.

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