Инстасамке выписали штрафы за езду на Mercedes-Benz на десятки тысяч рублей

Рэперше Дарье Зотеевой, более известной как Инстасамка, выписали штрафы за езду на автомобиле на десятки тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Водитель 23-летней знаменитости за рулем ее Mercedes-Benz V-класса регулярно превышал максимально допустимую скорость. Кроме того, он также не производил оплату за парковку. Таким образом, за три последних месяца у звезды накопилось 29 штрафов, пять из которых еще не выплачены.

В июле Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей. 22-летний супруг артистки подарил ей упомянутый автомобиль.

