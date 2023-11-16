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13:31, 16 ноября 2023Ценности

Инстасамке выписали штрафы за езду на Mercedes-Benz на десятки тысяч рублей

Фото: @instasamka

Рэперше Дарье Зотеевой, более известной как Инстасамка, выписали штрафы за езду на автомобиле на десятки тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Водитель 23-летней знаменитости за рулем ее Mercedes-Benz V-класса регулярно превышал максимально допустимую скорость. Кроме того, он также не производил оплату за парковку. Таким образом, за три последних месяца у звезды накопилось 29 штрафов, пять из которых еще не выплачены.

В июле Инстасамка показала фото подарка мужа за 30 миллионов рублей. 22-летний супруг артистки подарил ей упомянутый автомобиль.

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      Екатерина Ештокина
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