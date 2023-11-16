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19:46, 16 ноября 2023Ценности

Ивлеева поделилась с подписчиками фото в трусах

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева поделилась с подписчиками фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

32-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала напротив зеркала в черных трусах на низкой посадке и майке на широких бретелях. При этом звезда обнажила живот, демонстрируя подтянутое тело с кубиками пресса.

Помимо этого, инфлюэнсерша распустила светлые волосы средней длины и показала татуировки на руках, животе и бедре.

Ранее в ноябре Ивлеева раскрыла свой вес после похудения. По словам звезды, на данный момент она смогла сбросить лишние килограммы и достичь веса 54-55 килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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