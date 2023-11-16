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12:26, 16 ноября 2023Экономика

Кремль отреагировал на решение Чехии заморозить собственность России

Песков назвал противозаконной заморозку собственности России в Чехии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Решение властей Чехии заморозить собственность России противозаконно с точки зрения международного права. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, Москва анализирует сложившуюся ситуацию, чтобы минимизировать риски.

Ранее глава МИД Чехии Ян Лилавский сообщил, что правительство одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список. По его словам, это приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом.

Премьер Чехии Петр Фиала в свою очередь заявил, что Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей недвижимостью в стране. Он уточнил, что недвижимое имущество нельзя будет продать или передать. Фиала добавил, что России также запрещено использовать банковские счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости.

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