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15:38, 16 ноября 2023Спорт

Марафонку-рекордсменку дисквалифицировали за поездку на машине

Рекордсменку в сверхмарафоне Закшевски отстранили на год за поездку на машине

Кадр: Zurich Maratón de Sevilla / YouTube

Шотландскую бегунью, обладательницу мирового рекорда в сверхмарафоне Джоасию Закшевски дисквалифицировали за поездку на машине. Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Великобритании (British Athletics).

47-летнюю бегунью отстранили от соревнований на год. Наказание вступило в силу 10 сентября.

7 апреля 2023 года спортсменка приняла участие в марафоне на 80 километров из Манчестера в Ливерпуль. После перепроверки данных из специального приложения выяснилось, что на четырехкилометровом отрезке Закшевски использовала автомобиль.

В свою защиту бегунья заявила, что сразу уведомила организаторов о поездке на машине. При этом, придя на финиш третьей, она получила медаль, которую не вернула сразу.

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      Дарья Коршунова
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