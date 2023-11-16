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20:17, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный ведущий оценил перспективу заменить Урганта в шоу на Первом канале

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярный российский ведущий Владимир Маркони, работавший в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, оценил перспективу заменить Ивана Урганта. Свой комментарий он озвучил в шоу «Есть вопросики» блогерши Иды Галич, доступном на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли он занять место Урганта в качестве ведущего программы, Маркони сказал: «У меня сейчас контракт с телеканалом "Россия 1", поэтому я не могу отвечать на такой вопрос».

Маркони также пошутил, что сейчас на роль ведущего вечернего шоу возникла очередь. «Все первоканальные акулы выстроились», — добавил ведущий.

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир в конце февраля 2022 года после начала спецоперации. Тогда Первый канал сделал упор на общественно-политические программы. В СМИ неоднократно появлялись утверждения о закрытии передачи, однако Первый канал их опровергал. Одна из ведущих «Вечернего Урганта», Алла Михеева, заявляла, что желает скорейшего возвращения программы в эфир.

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      Олег Давыдов
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