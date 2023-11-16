МИД Турции обвинил руководство Израиля в клевете

В МИД Турции обвинили Нетаньяху и Коэна в необоснованной клевете

Министерство иностранных дел (МИД) Турции прокомментировал критику в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны премьера Израиля Нетаньяху и главы израильского МИД Эли Коэна. Свою позицию внешнеполитическое ведомство выразило в соответствующем заявлении, передает РИА Новости.

Как отметили в турецком дипведомстве, подобные заявления руководства Израиля являются «необоснованной клеветой, которая не поможет скрыть их военные преступления».

Ранее глава МИД Израиля Коэн обвинил Эрдогана, назвавшего Израиль террористом, в искажении реальности по вопросу Газы. По мнению министра, турецкий лидер не имеет права морализировать, поскольку сам придерживается двойных стандартов.

Также сообщалось, что Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом рассказал адвокат правящей в государстве Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.