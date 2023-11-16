Известная российская модель пожаловалась на трудности при строительстве дома

Модель Елена Кулецкая рассказала о строительстве загородного дома в Подмосковье

Известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая сообщила, что строит загородный дом в Подмосковье и столкнулась с рядом трудностей. О них она рассказала в интервью газете «Московский комсомолец».

По словам Кулецкой, строительство монолитного дома в ближайшем Подмосковье началось три года назад. Недвижимость они решили возводить с нуля. Супруги предполагают, что дом будет двухэтажным, с двумя гостевыми комнатами, кинозалом (муж Елены является оператором-постановщиком), звукоизоляционной комнатой для игры на барабанах и «инстакомнатой» (соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) со светлыми стенами и зеркалами для съемки контента. При этом в новом жилье они не планируют обустраивать ни бассейн, ни спортзал.

Блогер подчеркнула, что у нее нет разногласий с мужем в вопросах ремонта, однако есть моменты, которые ее разочаровывают. Прежде всего она пожаловалась на безответственных людей, срывающих сроки и «делающих все тяп-ляп», работу которых приходится исправлять. Помимо этого, некоторые элементы интерьера, в том числе плитку в санузле, приходилось переделывать, так как они не совпадали с ее видением.

Кулецкая уточнила, что вкладывается в строительство дома совместно с мужем. «Сейчас любую зарплату или гонорар измеряешь в цементе, кирпичах и бетоне», — отметила она. Она не назвала точную стоимость вложенных на данный момент средств, однако добавила, что та составляет гораздо больше 10 миллионов рублей. В ближайшее время супруги планируют заказывать кухню. Модель неприятно удивилась ценам на желаемые варианты у отечественных производителей и призналась, что хотела бы, чтобы они были «немножечко поадекватней».

Кулецкая и ее семья планируют жить в загородном доме постоянно, если получится «совмещать это с работой». В заключение модель сообщила, что мечтает о том, чтобы в 2024 году отметить 10-летнюю годовщину свадьбы с супругом всей семьей во дворе нового дома.

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