Мужчине подсказали способ сохранить верность в браке без секса

Секс-коуч и писательница Дейдре Сандерс уверена, что роман на стороне — это плохое решение проблем в семейной жизни. Способ сохранить верность в браке без секса она назвала изданию The Sun.

За советом к Сандерс обратился 41-летний читатель, который стал замечать знаки внимания со стороны новой сотрудницы в офисе. По его словам, 33-летняя коллега каждый день подходит к нему поболтать, усаживается на стол и явно флиртует. Мужчина признался, что тоже ощущает влечение к молодой женщине, но стыд и страх обидеть жену останавливают его от измены. «Когда мы с женой только познакомились, все было прекрасно, наш секс был фантастическим, но после рождения дочери у нее началась послеродовая депрессия. Теперь наша сексуальная жизнь равна нулю», — признался читатель, добавив, что не знает, как рассказать супруге о своих переживаниях.

В ответ на письмо Сандерс указала, что не нужно рассказывать жене о флирте на работе и о влечении к другой женщине, но ей нужно узнать об эмоциях, которые испытывает ее супруг из-за отсутствия интима. «Близость полезна для психического здоровья, поэтому в спокойной обстановке скажите супруге, что вы ее любите и готовы поддерживать, но не хотите жить в браке без секса», — подсказала Сандерс.

При этом коуч подчеркнула, что нельзя игнорировать депрессию жены, так как отсутствие сексуального интереса, скорее всего, является следствием болезни, справиться с которой поможет психотерапевт. Также, по мнению Сандерс, будет полезно проводить больше времени с женой на свежем воздухе. «Сосредоточьте свои романтические устремления на том, что происходит дома, а не на работе, и вы почувствуете себя более удовлетворенным в браке», — дала совет коуч.

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