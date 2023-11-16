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19:52, 16 ноября 2023Из жизни

Турист обнаружил на пляже загадочное оранжевое существо

Metro: турист обнаружил странное морское существо на шотландском пляже

Фото: Unsplash

В Шотландии, Великобритания, турист обнаружил выброшенное на пляж загадочное оранжевое существо. Об этом сообщает Metro.

36-летний Грегг Дженкинсон с сыном Тайлером отдыхал в деревне Кейс, область Кейтнесс, и изучал пляжи и гавани, когда наткнулся на странное морское существо. «Мой сын заметил его первым. Он сказал: "Посмотри, щупальце осьминога", так как издалека оно выглядело именно так», — рассказывает Дженкинсон.

Когда отец и сын подошли ближе, то поняли, что это неизвестная им рыба, длина которой составила почти метр. Дженкинсон рассказал, что тело найденного им животного было черно-оранжевого цвета. Кроме того, у рыбы не было головы и других частей тела, по которым можно было бы определить, к какому виду она принадлежит. Мужчина сфотографировал существо и опубликовал снимки в социальной сети.

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Многие пользователи пришли в замешательство и заявили, что никогда прежде не видели подобное животное. Существо сравнили с «чужим» — представителем агрессивной внеземной формы жизни в серии научно-фантастических фильмов ужасов «Чужой». Один человек сказал, что существо похоже на хаггис — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов. По мнению других пользователей, животное выглядит как карп кои, золотая рыбка, морская свинья или зародыш кита.

Снимки существа заинтересовали экспертов, занимающихся исследованием выброшенных на берег китообразных. Они не смогли идентифицировать найденное на пляже «чудовище», но предположили, что оно относится к отряду китообразных. Сам Дженкинсон до сих пор не понимает, с каким именно животным столкнулся, однако знает, как оно оказалось на пляже. Он считает, что существо было выброшено на берег во время шторма, который обрушился на Шотландию незадолго до его обнаружения.

Ранее в Мьянме ученые обнаружили новый вид змей, опасный для человека. Змея обладает гемотоксичным ядом, который может разрушать эритроциты и вызывать дегенерацию органов.

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      Алиса Удовик
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