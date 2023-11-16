На Украине рассказали об угрозе для Залужного

«Страна»: Залужного могут нейтрализовать уголовными делами

Украинские власти могут нейтрализовать растущее политическое влияние главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом изданию «Страна» рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Олег Бортник.

Он допустил, что в отношении главкома могут быть возбуждены уголовные дела. Киев пойдет на такой шаг, если не сумеет затащить Залужного в свой лагерь, считает эксперт.

Еще один собеседник издания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тайно продолжает готовиться к выборам и думает, как не допустить появления конкурента в лице Залужного.

Ранее обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор главкому ВСУ Валерию Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.

Залужный, в свою очередь, в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине.